Tutto pronto per la prima edizione del Premio letterario in lingua sarda dal titolo “Contos e Contados pro Tore Patatu”, in programma a Chiaramonti sabato 10 ottobre alle 17.30, al Centro culturale Ciriaco Carru. La cerimonia conclusiva della prima edizione del Premio è promossa dal Comune di Chiaramonti in collaborazione con l’Associazione “Contos”, con l’obiettivo di ricordare e onorare la figura di Salvatore “Tore” Patatu, scrittore, ricercatore e instancabile promotore della lingua e della cultura sarda, nonché sindaco di Chiaramonti nella seconda metà degli anni Settanta. I 36 racconti pervenuti, giunti da tutta la Sardegna e da numerosi corregionali residenti nella penisola, hanno testimoniato fin da subito la straordinaria vitalità della lingua sarda e il forte legame con le proprie radici anche da parte di chi vive lontano dall’Isola.

Tra i vincitori e i riconoscimenti che verranno celebrati durante la serata: Primo premio: “Mascittu” di Mario Pirrigheddu (Tempio Pausania); Secondo premio: “Raighinas” di Sebastiano Cau (Sorgono); Terzo premio: “Gina” di Teresa Piredda Paoloni (originaria di Escolca, residente a Perugia); Premio Speciale della Giuria: “Coment’istat Patata?” di Antonio Brundu (Usini); Premio Speciale “Famiglia Patatu”: “A chie leat primu” di Mario Unali (Chiaramonti); Menzioni d’onore: “Su trenu de su disterradu” di Antonio Brundu (Sedilo); “Tempos novos” di Gonario Carta Brocca (Dorgali); “Sos berbos de tziu Predu ’e Milianu” di Giovanni Piga (Nuoro); “Sa fortuna” di Maria Gerolama Masala (Ittiri); “27 Sittembri” di Domenico Battaglia (La Maddalena).

L’appuntamento con la cerimonia di premiazione è fissato per sabato 10 ottobre, una giornata di festa per l’intera comunità che coinciderà con la tappa di Monumenti Aperti: una cornice perfetta per celebrare insieme il patrimonio storico, culturale e linguistico locale. L’Amministrazione comunale rinnova il proprio plauso a tutti i partecipanti e invita calorosamente la cittadinanza, gli autori e gli appassionati a prendere parte all’evento, per condividere insieme un momento speciale all’insegna della cultura e dell’identità sarda.

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