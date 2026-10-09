Il Consiglio comunale di Muravera si riunirà lunedì 12 ottobre alle 15,30 sotto la presidenza della sindaca Francesca Mattana. L'assemblea si riunirà presso la Sala Consiliare "Prof. Piero Loddo". All'ordine del giorno la presentazione delle linee programmatiche di mandato 2026 – 2031, alcune variazioni di bilancio, l'esame del regolamento per il funzionamento della commissione comunale per lo sport, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 65 del 29/12/2025. Modifica al testo vigente. E, ancora, il riconoscimento della legittimità di un debito fuori bilancio a seguito degli interventi di somma urgenza, riferiti alla scuola primaria Sant' Antonio (plesso 1) sita in Via Marconi, 113 e l' approvazione dello schema di convenzione per la gestione associata della segreteria comunale tra i comuni di Muravera e Gairo.

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