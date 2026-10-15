Riprende, a Morgongiori, il corso di Ginnastica Dolce riservato alla popolazione residente. Organizzato dal Comune e dalla Cooperativa Sociale “Il Mosaico”, saranno due gli appuntamenti fissati, all’insegna del movimento, del benessere e della socialità. Negli spazi ricavati nel salone dell’ex scuola elementare, dallo scorso 8 ottobre, gli appuntamenti saranno i lunedì mattina (dalle 10.30 alle 11.30) e i giovedì pomeriggio (dalle 17.30 alle 18.30). Per informazioni relative al corso ci si può rivolgere all’Ufficio Servizio Socio-Culturale del Comune.

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