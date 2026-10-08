Nuovo appuntamento, questo pomeriggio, organizzato dalla Biblioteca e Centro Culturale “Predi Antiogu” di Masullas. La struttura, infatti, ospiterà la presentazione del libro “Sissignora- Ricordi di una centenaria di Sardegna”, scritto da Eleonora Grussu. Il libro è un viaggio attraverso un secolo di storia, racconti e tradizioni, alla scoperta di una memoria preziosa che custodisce le radici e l’identità della Sardegna. Un’occasione per riflettere sull’importanza delle testimonianze e dei ricordi, patrimonio da preservare e tramandare alle nuove generazioni. L’appuntamento, nella struttura di via Roma, con ingresso libero e gratuito, è per questo pomeriggio alle 17.30.

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