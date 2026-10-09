Sabato 10 ottobre, a Gonnostramatza, è in programma un appuntamento dedicato al dialogo e al confronto sui temi dell'emigrazione, dell'integrazione e dell'accoglienza, attraverso la testimonianza e la scrittura di Ibrahima Lo. A partire dalle 18, in un incontro aperto alla cittadinanza, negli spazi dell’aula consiliare intitolata a Renzo Atzei, il giovane attivista e scrittore racconterà il suo viaggio e la propria esperienza, testimoniata nei libri “Pane e acqua” e “La mia Voce”. Nei suoi testi porta al centro le storie, le difficoltà e le speranze di chi affronta il percorso migratorio. Da pochi anni in Italia, Ibrahima Lo nel 2017 lascia il Senegal dopo aver perso i genitori e aver avvertito la mancanza di prospettive nel contesto in cui viveva. Nel corso del pomeriggio, a dialogare con l’autore ci sarà Giuseppe Manias. L’incontro è organizzato dal Comune di Gonnostramatza, in collaborazione la Fondazione Parte Montis, l'Unione dei Comuni Parte Montis e la Biblioteca Gramsciana Onlus.

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