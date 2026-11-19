Il riso oristanese è stato protagonista questa mattina al Mercato di Campagna Amica di piazza San Martino. L’appuntamento di Percorsi d’autunno ha riunito tra i banchi gli alunni della scuola primaria di via Bellini, le rappresentanze di Adiconsum e Unitre Oristano e i clienti abituali del mercato, in una mattinata dedicata a uno dei prodotti che più raccontano l’agricoltura del territorio.

Ad aprire la giornata sono stati proprio i bambini, i primi a incontrare chi il riso lo coltiva e chi lo porta in tavola. A raccontare il lavoro in risaia e a presentare le quattro varietà protagoniste, Artemide, Apollo, Carnaroli e Arborio, è stato Carlo Ferrari dell’azienda agricola I Ferrari. La biologa nutrizionista Giulia Mugheddu ha portato il suo contributo con un approfondimento sul ruolo del riso nell’alimentazione quotidiana. Un modo per partire da un alimento familiare e scoprire quante differenze ci siano da un chicco all’altro, ma anche quanto lavoro e quanta esperienza servano alle aziende risicole del territorio per portarlo fino alle nostre tavole.

A mostrare quelle differenze nel piatto è stato Paolo Canu, chef del ristorante Pane e Olio di Oristano. Per l’esposizione ha proposto l’Artemide con cavolfiore bianco e l’Apollo con Casizzolu e mele. In degustazione il pubblico ha potuto assaggiare il Carnaroli con crema di zucca e radicchio e l’Arborio con fungo cardoncello. Quattro abbinamenti che hanno dato a ogni varietà una sua espressione e mostrato come la ristorazione locale possa valorizzare il riso dell’Oristanese, raccontandone la provenienza e accostandolo agli ingredienti di stagione. A dare il senso della mattinata è stato l’incontro tra i bambini della primaria, chi frequenta abitualmente i banchi e le rappresentanze di Adiconsum e Unitre. Dalla risaia all’assaggio, il mercato ha permesso di associare a ogni varietà il nome e il lavoro di chi la produce. È lo stesso legame con l’origine che Coldiretti difende quando chiede trasparenza in etichetta e controlli più rigorosi sul riso importato a basso costo. L’iniziativa si è svolta nell’ambito di Percorsi d’autunno, con il Centro Servizi per le imprese della Camera di Commercio di Cagliari-Oristano, Coldiretti Oristano e Campagna Amica