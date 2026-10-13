Quarto appuntamento con il turismo lento in Marmilla. Il territorio di Villa Verde, sabato 17 ottobre, sarà protagonista della quarta tappa di “PasseG…Giare in autunno”, edizione 2026. L’iniziativa è proposta dal Consorzio Turistico Due Giare che per l’organizzazione si avvale della collaborazione della Fondazione Parte Montis e il sostegno di Sardegna Trail, associazione “Senelacanas”, regione e Sardegna Turismo. Sarà l’occasione per camminare e immergersi nel territorio di Villa Verde, sul Monte Arci, tra la Chiesa campestre di San Mauro, il villaggio nuragico di “Bruncu de S’Omu”, il pozzo sacro “Corongiu Arrubiu” o “Su Putzu” e “Mitza Margiani”. Il percorso, adatto a camminatori abituali, ha una lunghezza di 8 chilometri circa, di difficoltà media. Gran finale con la degustazione dei prodotti locali; inoltre, nel corso della giornata anche spazio alla rassegna “Intrecci – Storie, suoni e magie per tutte le età”, dell’associazione Palazzo d’Inverno, a partire dalle 14.30, a Mitza Margiani, con “Sonus e Ballus in Pratza”.

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