Si terrà questa domenica, 11 ottobre, al Museo Sa Corona Arrùbia, in località Spinarba a Lunamatrona, la terza edizione del “Camper Day Tramontana”, raduno dedicato a Davide Serra, per tutti in zona “Tramontana”, scomparso prematuramente a 56 anni nel giugno 2023 e ancora oggi ricordato con affetto da quanti lo hanno conosciuto.

Grande amico e appassionato camperista, fu proprio Serra a suggerire all’amministrazione comunale di Villanovaforru la zona in cui realizzare un’area camper, in via delle Grotte. Un’idea diventata realtà con un intervento finanziato dalla legge regionale 16/2017 e inaugurata il 15 giugno 2024, in concomitanza con la Giornata mondiale del Vento. L’area, per coincidenza, porta proprio il nome “Tramontana”, proprio come un vento, ma soprattutto come il nome attraverso cui Davide era chiamato da tutti.

La struttura può ospitare fino a dieci camper e offre una zona free wi-fi, servizi di carico e scarico, elettricità e servizi igienici. La sua posizione consente inoltre ai camperisti di accedere agli impianti sportivi del paese.

Da quel legame nasce il raduno, aperto agli appassionati di camper e non solo. Una trentina i mezzi iscritti: l’organizzazione ha comunicato mercoledì il sold out, con le iscrizioni chiuse martedì. Il programma prevede il ritrovo al Museo del territorio alle 10 e la partenza del corteo alle 11. Alle 12 è in programma l’aperitivo al parco Sa Corona Arrùbia, alle 13 il pranzo e alle 15 la visita al Museo del territorio.

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