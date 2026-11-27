Aeroitalia lascia una rotta della Continuità territoriale: dal 17 maggio 2027 la compagnia non vende più i biglietti per il Cagliari-Roma (e viceversa), uno dei cinque collegamenti che la compagnia si è aggiudicata con il bando 2026-2029.

Questo addio è in regola, perché giusto il 17 maggio scadono i sei mesi di preavviso obbligatori per legge. Ovvero il tempo che la Regione ha per rifare un nuovo bando. E tutto torna con la fretta della Giunta Todde: in questi giorni, senza dare nessuna spiegazione all’opposizione, l’assessora ai Trasporti, Barbara Manca, voleva approvare in tutta fretta lo stanziamento di 96 milioni proprio per il Cagliari-Roma. La procedura era d’urgenza, con il cosiddetto articolo 102, che è l’iscrizione immediata di una legge all’ordine del giorno senza passare per l’esame delle commissioni. Il centrodestra si è opposto, in assenza di una spiegazione, mandando all’aria il piano di Manca e alleati, visto che sul 102 serve l’unanimità dell’Aula. Ma adesso è chiaro tutto: la Giunta evidentemente sapeva della decisione di Aeroitalia, ufficiale da oggi andando a guardare i biglietti in vendita.

Adesso scatta il conto alla rovescia per il nuovo bando, sempre che il vettore non regali un nuovo ripensamento. La rotta che Aeroitalia lascia è oggi quella con più voli: otto al giorno da Cagliari e altrettanti da Roma. La compagnia di Gaetano Intrieri la sta garantendo senza compensazioni, per scelta. Ci sarà tempo per capire se Aerotalia parteciperà alla nuova gara. Ma una cosa è sicura: da maggio a viaggiare tra il capoluogo dell’Isola e la Capitale sarà il vettore che vincerà un bando ancora tutto da scrivere. A meno che qualche altra società non voglia coprire la tratta alle stesse condizioni, cioè senza percepire soldi pubblici.

Al momento non risulta che la compagnia lasci altre rotte della Continuità sarda che si è aggiudicata a marzo, cioè da Cagliari a Linate, da Olbia a Fiumicino e Milano più l’Alghero-Roma.