Affrontare la perdita di una persona cara è ancora più complesso quando il decesso avviene lontano da casa, in un Paese straniero. Al dolore si aggiungono procedure amministrative, adempimenti sanitari e difficoltà organizzative che richiedono competenze specifiche e tempi di intervento rapidi.

In queste circostanze, l’Agenzia Funebre Garau di Roberto Garau, realtà cagliaritana attiva da tre generazioni, offre assistenza alle famiglie per il trasporto internazionale delle salme e la gestione delle pratiche necessarie al rientro in patria.

Il personale specializzato cura i rapporti con ambasciate, consolati e autorità locali, seguendo le procedure per il rilascio del passaporto mortuario e la predisposizione della documentazione medica richiesta. L’agenzia coordina inoltre gli aspetti logistici del trasferimento, per via aerea o stradale, fino all’arrivo a destinazione, nel rispetto delle normative sanitarie applicabili.

Un percorso che può coinvolgere interlocutori diversi, regole differenti da Paese a Paese e passaggi non sempre familiari a chi si trova ad affrontarli. Poter contare su un unico riferimento significa ricevere indicazioni chiare, conoscere gli adempimenti necessari e non dover gestire da soli ogni fase del rimpatrio.

L’obiettivo è alleggerire, per quanto possibile, il carico di incombenze che grava sui familiari, lasciando loro il tempo e lo spazio per vivere il lutto. Tempestività, riservatezza e attenzione alle esigenze delle persone guidano un servizio che richiede non soltanto precisione organizzativa, ma anche sensibilità e rispetto.

Per le richieste di assistenza, l’Agenzia Funebre Garau è reperibile 24 ore su 24 al numero 070 652214.

Informazione promozionale a cura di Agenzia Funebre Garau