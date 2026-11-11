Siamo tutti felici quando c'è qualcosa da festeggiare. La comunione dei figli, quella laurea tanto attesa, i novant'anni dei nonni. L’emozione cresce e l'entusiasmo è alle stelle, si fa strada un solo desiderio: ritrovarsi tutti insieme per brindare al nuovo traguardo.

Dove organizziamo? A casa mia non c'è spazio.

Da me i vicini si lamentano.

E poi chi prepara da mangiare per tutti?

Alzi la mano chi non ha vissuto una situazione simile.

Con il passare dei giorni, dalla gioia iniziale si passa allo stress: troppe decisioni da prendere! Ma andiamo per gradi. Il primo ostacolo che si frappone tra la festa e il festeggiato è la location. Trovare il posto giusto non è banale. Dev’essere elegante e curato, ma non troppo formale. Accogliente e intimo, ma abbastanza grande (c'è il parcheggio?). Meglio se lontano dal centro, ma facile da raggiungere e, già che ci siamo, con un bel panorama capace di sorprendere.

Il compito, già arduo, si complica se poi si passa alla fase numero due: pensare all’accoglienza, al cibo e a tutta l’organizzazione che ne consegue. L'allestimento della sala, i preventivi, il menù e le quantità, l’accoglienza degli invitati, prevedere gli imprevisti… Arriva il momento in cui ci si pente di aver pronunciato la frase “ci penso io” e si fa sempre più spazio un'altra voce: “ma chi me l’ha fatto fare?”

Ma chi ha detto che fare una festa deve essere così complicato?

La soluzione? Affidarsi a chi conosce bene questo lavoro

Al Lungomare Terrazza in questi anni abbiamo ospitato tanti eventi, sia privati che aziendali, e ogni evento diventa un progetto unico perché non lavoriamo con format preconfezionati. Lo adattiamo alle persone, all’occasione dell’incontro e al suo obiettivo. Non bisogna dare per scontato che lo scopo di un evento sia solo festeggiare una ricorrenza o un traguardo. Pensiamo agli incontri aziendali: spesso servono per rafforzare il rapporto con i clienti o conquistare nuovi partner. Non sono solo riunioni, ma vere e proprie occasioni di promozione e comunicazione che richiedono un’attenzione particolare da parte di personale esperto. Da tempo abbiamo affiancato alla nostra tradizionale attività di ristorazione un servizio dedicato all’organizzazione eventi e ne seguiamo ogni momento. È stata una scelta naturale: oltre a una vasta proposta culinaria, abbiamo lo spazio e la cornice perfetta per ospitare eventi di diverse tipologie e renderli indimenticabili.