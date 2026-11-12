Il 14 e 15 novembre i quasi tremila ettari del compendio forestale di Pattada aprono le porte a un fine settimana tra dibattito scientifico, sport outdoor, grande artigianato e tradizioni comunitarie.

Una cattedrale naturale tra lecci, sughere e fauna selvatica

Con i suoi quasi tremila ettari di estensione che culminano nei 1.093 metri d'altitudine, la foresta demaniale di Monte Lerno rappresenta una vera eccellenza del paesaggio montano sardo. Tra i lecceti di Sos Littos, le storiche sugherete di Trataxis e le sponde dei suoi specchi d'acqua, l'area si conferma un paradiso per la fotografia naturalistica e per l'avvistamento di cervi, mufloni, cavalli allo stato brado e dell'aquila reale. L'iniziativa nasce proprio per far vivere la foresta non come un mero scenario ricreativo o sentieristico, ma come un bene comune ed ecologico da ascoltare e custodire nel suo legame viscerale con la storia locale.

Sabato 14 Novembre: governance, beni comuni ed economia del cammino

L'appuntamento prenderà il via sabato 14 novembre alle ore 15:30 presso la Sala Museale del Presidio Forestale di Monte Lerno con il convegno intitolato "Gestione forestale e comunità: regole d'uso e beni comuni". Introdotta e moderata dalla Dott.ssa Valeria Soru, Direttrice del Servizio Affari Generali di FoReSTAS, la sessione scientifica metterà al centro la progettazione e la governance della Rete Escursionistica della Sardegna (RES).

Il programma dei lavori vedrà l'inquadramento storico dell'amministrazione forestale firmato da Salvatore Mele, Direttore dei Servizi Territoriali di Nuoro e Tempio Pausania, e l'analisi sulla coesistenza degli usi civici a cura del Prof. Gianni Battacone, Coordinatore scientifico del Centro Studi sulle Terre Civiche dell'Università di Sassari. A seguire, Alessio Saba illustrerà la gestione dei flussi turistici outdoor e il nuovo regolamento tecnico regionale RES 2026, mentre Maurizio Battelli, Presidente dell'Associazione Extra, approfondirà l'economia del cammino come risorsa di sviluppo per il territorio. A fare da cornice all'incontro sarà allestito uno spazio espositivo con pannelli dedicati alla sentieristica e all'avanzamento dei Progetti LIFE.

Domenica 15 Novembre: un'esperienza totale nel cuore del bosco

Domenica 15 novembre, dalle 9:30 alle 16:30, la foresta si convertirà in un vivace laboratorio outdoor a cielo aperto. Nel presidio immerso nella sughereta, i visitatori potranno esplorare la mostra "I tesori naturali di un'isola", curata dal personale di educazione ambientale dell'Agenzia.

Per gli amanti dell'escursionismo sono previsti due grandi tracciati guidati: l'itinerario per esperti (Sentiero delle Sorgenti, livello EE di 11 km e 4 ore) alla scoperta di storici toponimi d'acqua come Sa Pedrosa, S'Abba Lughida, Curzuosidde, Sa Mela e S'Abba Manna, e il Sentiero dei Mufloni (livello E di 6 km), con tappe panoramiche fino alla Vedetta AIB di Monte de Sas Crabas. Le attività outdoor offriranno un ventaglio completo di esperienze: dalle escursioni in e-MTB (mountain bike a pedalata assistita) a sei turni di tiro con l'arco, fino al battesimo della sella "Zoccoli nel Bosco" e alle emozionanti prove di canoa e orienteering ("Acqua & Orienteering") sui laghetti d'altitudine.

Educazione ambientale, eccellenze artigianali e sfilata delle tradizioni

Un'attenzione speciale sarà riservata ai più piccoli (dai 6 ai 12 anni) con i giochi educativi "Trova l'intruso", "Noi viviamo qui" e "Mi si è ristretto l'Habitat", arricchiti dai laboratori didattici sulle api dell'Agenzia FoReSTAS e da gadget dedicati.

La cultura del territorio sarà protagonista grazie agli stand espositivi curati dalla Pro Loco di Pattada, con degustazioni di prodotti tipici e in vetrina la celebre coltelleria pattadese, i gioielli, la lavorazione della pelle, il pane e i dolci tradizionali. Nel pomeriggio, l'atmosfera si scalderà con le sonorità del Coro a quattro voci "Santa Rughe" e la suggestiva vestizione pubblica dell'abito tradizionale pattadese presso la Sala Museale. La giornata si chiuderà con l'iniziativa di sensibilizzazione ecologica "Tutto ciò che porti nel bosco deve tornare indietro con te", dedicata alla pulizia collettiva delle aree frequentate.

Info pratiche e viabilità

Per raggiungere il compendio forestale di Monte Lerno è sufficiente percorrere la S.P. 128 bis Ozieri-Pattada o la SS 389 Pattada-Buddusò; tutte le attività sono gratuite previa prenotazione obbligatoria sulla piattaforma online dell'evento.