Affitti brevi, in Sardegna si guarda già al 2027: Holidu Meet Up a Cagliari il 14 novembre per incontrare gli host del territorio

L'appuntamento da segnare è per sabato 14 novembre dalle 10 alle 13, al Caesar Hotel: qui, ci si confronterà sulle performance registrate nella stagione appena conclusa, e si dialogherà sulle nuove strategie di gestione e gli strumenti per affrontare il mercato.

Tra gli ospiti Maurizio Battelli, esperto del settore turistico extralberghiero.

La stagione turistica 2026 è appena arrivata al termine ma, per chi gestisce case vacanza, il momento di fare bilanci coincide già con quello di programmare il futuro. Nel mercato degli affitti brevi, infatti, la capacità di leggere i risultati, interpretare i cambiamenti e anticipare le tendenze può fare la differenza. Da questa esigenza nasce il Meet Up Holidu, in cui host e property manager sardi saranno insieme per una mattinata di confronto in vista del 2027. Un'occasione per approfondire alcuni dei temi che stanno trasformando il settore: dalle performance delle strutture all'evoluzione degli strumenti digitali, passando per l'intelligenza artificiale e la gestione dei prezzi.

A organizzare l'incontro è Holidu, piattaforma per la gestione di case e appartamenti vacanza che supporta oltre 30.000 host e property manager in sette mercati europei, con l'obiettivo di supportarli a ottenere più prenotazioni riducendo il lavoro operativo. Una realtà internazionale che, in Sardegna, punta anche sulla conoscenza diretta del mercato e sulle relazioni con chi lavora, giorno dopo giorno, all'interno del settore.

Le strategie per il futuro

La mattinata si aprirà alle 10 con un welcome coffee, momento informale per accogliere i partecipanti e favorire i primi contatti. Dalle 11 alle 12.15 il programma entrerà nel vivo con un talk dedicato all'analisi della stagione 2026 e alle strategie per migliorare le performance delle case vacanza.

Al centro del confronto ci saranno l'AI e i nuovi strumenti a disposizione degli , insieme ai prezzi dinamici e alle strategie tariffarie. Temi sempre più rilevanti per chi gestisce una struttura ricettiva e si trova a operare all'interno di un mercato per il quale la competitività passa anche dalla capacità di interpretare i dati e adeguare le proprie scelte all'andamento della domanda.