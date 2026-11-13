La farmacia è un’attività che risulta spesso sottovalutata: è infatti molto più di un semplice negozio, vuoi per il tipo di articoli trattati, vuoi per il percorso di alto profilo che deve svolgere un professionista quale il farmacista per poter esercitare.

Un discorso applicabile anche agli e-commerce, che per legge devono essere correlati a una realtà fisica.

Sono trascorsi oltre dieci anni da quando è entrato in vigore, nel 2015, il D.Lgs. 17/2014, contenente le disposizioni per la vendita di medicinali e prodotti online. Un insieme di regole precise, volte a tutelare i consumatori e i prodotti che davvero possono essere venduti sul web (che non sono la totalità di quelli reperibili in presenza).

Vediamo dunque quali sono le differenze principali tra una farmacia online e una fisica nonché come prepararsi in vista dell’inverno acquistando gli articoli che potrebbe fare maggiormente comodo avere in casa.

Farmacia online e fisica: due modalità di acquisto complementari

Con la digitalizzazione del settore farmaceutico sono state introdotte nuove modalità di acquisto che non sostituiscono quelle tradizionali, ma le affiancano.

La farmacia fisica continua infatti a rappresentare un presidio sanitario di prossimità, mentre il canale online permette di consultare gli assortimenti e acquistare i prodotti consentiti dalla normativa senza doversi recare in negozio, ricevendoli presso il domicilio desiderato e in tempi rapidi.

Un esempio di questa integrazione tra digitale e presenza territoriale è la rete di farmacie Dr.Max in Italia, la quale fa parte di un gruppo internazionale che affianca all’e-commerce una diffusione capillare. Parliamo di , che vanta un vasto assortimento di articoli proposti a prezzi accessibili e una .