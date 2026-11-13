Tre strumenti, tre sensibilità e un solo discorso musicale. Nella musica da camera, l'ascolto è fondamentale se si suona insieme: riconoscere il momento in cui lasciare spazio all'altro, costruire un'intesa che oltrepassa le note. L'equilibrio che si crea è quella collaborazione che richiede attenzione e fiducia e che, con il tempo, coinvolge anche la dimensione personale.

Questo ha regalato al suo pubblico il Trio Orelon, che l'11 novembre è stato protagonista al Teatro Civico di Sassari, nell'ambito della rassegna Itinerari Musicali dell'Identità. Sul palco, Judith Stapf al violino, Arnau Rovira i Bascompte al violoncello e Marco Sanna al pianoforte hanno attraversato tre pagine del repertorio per pianoforte e archi: il Trio op. 1 n. 1 di Ludwig van Beethoven, il Trio n. 1 op. 8 «Poème» di Dmitrij Šostakovič e il Trio op. 8 di Johannes Brahms. Un percorso che ha messo a confronto il rigore formale del classicismo viennese, lo slancio romantico e le diverse sfumature del lirismo, restituendo la ricchezza espressiva di questa formazione.

Il Trio Orelon, nato a Colonia nel 2019, ha intrapreso in pochi anni un cammino internazionale costellato da importanti riconoscimenti. Il primo premio ai concorsi di Graz e Melbourne e la vittoria al Concorso ARD di Monaco di Baviera, accompagnata dal premio del pubblico, hanno contribuito alla successiva presenza su alcuni dei palcoscenici più prestigiosi d'Europa, dal Concertgebouw di Amsterdam al Musikverein di Vienna, fino all'Alte Oper di Francoforte.

Eppure, per i tre musicisti, il primo elemento su cui si fonda il lavoro comune non è il successo bensì la capacità di comunicare. La capacità di ascoltarsi non soltanto durante le prove e i concerti, quando ogni gesto deve trovare una risposta negli altri, ma anche nella quotidianità. «Per noi ascoltarsi va molto oltre la dimensione musicale», raccontano. Il trio trascorre insieme gran parte del proprio tempo, con prove quotidiane: capire come sta ciascuno, riconoscere le esigenze e gli stati d'animo degli altri, è diventato parte integrante del fare musica. Un rapporto nato inizialmente su basi professionali e trasformato, in circa sette anni di attività condivisa, in una vera amicizia.