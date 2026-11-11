A settembre 2026 si stima che l’indice destagionalizzato della produzione industriale aumenti dell’1,2% rispetto ad agosto. Nella media del terzo trimestre il livello della produzione diminuisce dello 0,4% rispetto ai tre mesi precedenti. Lo rileva l'Istat.

L’indice destagionalizzato mensile presenta aumenti congiunturali per i beni strumentali (+1,3%) e i beni intermedi (+1,2%); variazioni negative registrano, invece, i beni di consumo (-0,2%) e l’energia (-1,4%).

Al netto degli effetti di calendario, a settembre 2026 l’indice generale diminuisce in termini tendenziali dello 0,1% (i giorni lavorativi di calendario sono stati 22 come a settembre 2025). Cresce in misura marcata l’energia (+4,7%) e aumentano in maniera più contenuta i beni strumentali (+2,1%); variazioni negative registrano, invece, i beni intermedi (-1,4%) e i beni di consumo (-3,0%).

I settori di attività economica che registrano i maggiori incrementi tendenziali sono la fabbricazione dei mezzi di trasporto (+7,3%), la fornitura di energia elettrica, gas, vapore ed aria (+5,8%) e l’industria del legno, della carta e stampa (+2,2%). Viceversa, le flessioni più accentuate si osservano nella fabbricazione di prodotti chimici (-8,3%), nelle industrie tessili, abbigliamento, pelli e accessori (-4,5%) e nell’attività estrattiva (-3,7%).

(Unioneonline)