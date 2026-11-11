I dati dell'analisi campionaria elaborata da Federalberghi Confcommercio Nord Sardegna per il periodo maggio-settembre 2026 confermano la crescita dei turisti e l'incremento dell'efficienza gestionale delle strutture ricettive, pur evidenziando dinamiche differenti tra i vari ambiti territoriali.

Nel periodo considerato l'Indice medio di Occupazione Camere registra un notevole balzo in avanti, passando dal 78,94% del 2025 all'81,82% nel 2026. Anche l'indice medio di riempimento dei posti letto sale dal 73,14% al 74,86%. La crescita è dovuta soprattutto alla clientela internazionale. Alghero si conferma il traino principale del comparto alberghiero in termini di volumi assoluti: l'Indice medio di Occupazione camere raggiunge l'86,06% (in forte crescita rispetto all'81,08% del 2025 e ben al di sopra del 77,40% del pre-pandemia 2019) e l'Indice medio di Occupazione posti letto sale al 79,63% rispetto al 75,66% del 2025.

Il comprensorio del Golfo dell'Asinara e della città di Sassari evidenzia una stabilizzazione sul 75,59%, mentre Castelsardo offre una buonissima performance anche nei periodi non convenzionali: l'Indice medio di Occupazione camere sale all'84,28%, rispetto all'81,42% dell'anno scorso. Decisiva anche l'attrattività accresciuta nel mese di maggio.

In definitiva il raffronto storico (2015-2026) dimostra che il Nord Ovest della Sardegna ha superato stabilmente le soglie critiche post-pandemiche. La strategia vincente risiede nella polarizzazione internazionale (oltre il 72% medio) e nella capacità di mantenere alti tassi di riempimento non solo ad agosto (che si conferma intorno all'85-88%), ma soprattutto nei mesi di spalla (maggio, giugno e settembre), validando la bontà degli investimenti congiunti in promozione territoriale e programmazione unitamente a condizioni meteo-climatiche diverse che favoriscono l’incremento del segmento marino-balneare anche in questi mesi, con particolare riferimento ai flussi turistici di provenienza centro-nord europei.