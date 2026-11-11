«È necessaria una politica industriale forte per il Paese, basata su investimenti certi e su una radicale semplificazione burocratica», dato che «la burocrazia in Italia costa alle aziende 80 miliardi di euro all’anno: la Zes unica rappresenta la strada giusta per semplificare, dato che per realizzare un nuovo insediamento produttivo servono ancora troppi mesi», lo ha detto il presidente di Confindustria Emanuele Orsini, intervenendo al primo appuntamento del percorso nazionale “Il Paese che cambia – Leadership Forum Made for Italy”.

Orsini ha anche parlato di Ets: «Il meccanismo europeo dello scambio di quote di carbonio Ets è diventato perverso e speculativo, passando da 5 a 86 euro a tonnellata e penalizzando i settori industriali a gas come ceramica e vetro», ha sottolineato. Aggiungendo: «Chiediamo al governo di destinare i circa 2,5 miliardi di euro raccolti dallo Stato con le aste Ets al sostegno delle imprese che producono e vogliono decarbonizzare, prendendo esempio da quanto già avviene in Germania».

(Unioneonline)