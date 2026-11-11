Due paesi, quattro cantine e altrettante storie di famiglia, di vecchie vigne e soprattutto di giovani che scelgono di investire nella viticoltura.

Sono i vini di pregio di Mamoiada e Oliena le eccellenze sarde che sono salite alla ribalta nell’edizione 2027 di Vini d’Italia del Gambero Rosso, una delle guide più autorevoli del settore a premiare un vitigno che in ciascuna azienda trova un’espressione diversa.

Il Perdas Longas 2024 di Francesco Cadinu, il Vostè 2024 di Iolei e l’Oliena 2023 dei Fratelli Puddu conquistano i Tre Bicchieri, il massimo riconoscimento della guida, mentre lo Zibbo 2023 di Marco Canneddu entra tra i 50 Vini Rari selezionati in tutta Italia per la qualità e l’unicità delle produzioni.

«La vocazione viticola di Mamoiada e Oliena si riconosce nella capacità di dare allo stesso vitigno espressioni diverse – sottolinea il presidente di Coldiretti Nuoro-Ogliastra, Leonardo Salis – e questi riconoscimenti premiano il lavoro di chi cura le vigne e custodisce le conoscenze tramandate in famiglia. Salvaguardare i vigneti storici e tutelare l’origine dei vini significa difendere la qualità delle produzioni e il loro legame con le comunità che le hanno fatte crescere”. Per il direttore Alessandro Serra, inoltre “in queste cantine vediamo giovani che scelgono di investire nei propri paesi e portano in azienda competenze che vanno dalla vigna alla promozione – aggiunge – e la visibilità di una guida come il Gambero Rosso può aiutare anche le realtà più piccole a farsi conoscere e ad aprire nuovi mercati. Accompagnare il ricambio generazionale significa dare a chi raccoglie il testimone le condizioni per continuare a investire nel territorio».