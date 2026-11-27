La Giunta regionale ha approvato un intervento straordinario da oltre 2,1 milioni di euro a favore delle imprese apistiche sarde danneggiate dagli eventi climatici avversi che si sono susseguiti tra il 2021 e il 2025. Il provvedimento, proposto dall'assessore all'Agricoltura Francesco Agus, dà attuazione alla legge regionale n. 20 del 21 settembre 2026.

La misura prevede un contributo economico una tantum, pensato per aiutare le aziende a ripartire dopo cinque anni particolarmente difficili. L'apicoltura, infatti, è tra i comparti agricoli più esposti agli effetti del cambiamento climatico: temperature anomale, siccità e fioriture irregolari hanno messo a rischio la produzione di miele e la sopravvivenza stessa delle api, compromettendo la continuità delle attività produttive.

I contributi saranno erogati nel rispetto della normativa europea sugli aiuti de minimis nel settore agricolo, che fissa un tetto massimo di 50 mila euro per impresa unica nell'arco di tre anni.

«L'apicoltura è il settore agricolo che più di altri sta subendo le conseguenze del cambiamento climatico», ha dichiarato l'assessore Agus. «Cinque anni di eventi avversi hanno messo a dura prova la tenuta economica delle aziende, rischiando di compromettere un patrimonio produttivo e di competenze fondamentale per il nostro territorio».

L'azione della Regione si muove su due fronti, come condiviso nell'ultima riunione della Commissione apistica. Da un lato, il sostegno immediato alla ripartenza economica delle imprese; dall'altro, lo sviluppo di strumenti che permettano al settore di adattarsi alle nuove condizioni climatiche, grazie al coinvolgimento strategico delle agenzie regionali Laore e Agris e delle Università.

«Non vogliamo perdere neanche un'azienda a causa della crisi di questi anni», ha concluso Agus, ribadendo l'impegno dell'amministrazione regionale a tutela di un comparto che custodisce competenze e tradizioni fondamentali per l'economia e l'ambiente dell'isola.