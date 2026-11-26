Parcheggio pieno e corsie affollate dalle 9 del mattino fino a sera. Oggi, giovedì 26 novembre, il Parco Belvedere di Settimo San Pietro, in via San Salvatore, ha aperto il nuovo negozio JYSK. La catena danese di arredamento e articoli per la casa ha in Sardegna il suo sesto punto vendita e in Italia il 121°.

JYSK è solo il primo passo dell'ampliamento del parco commerciale, dove sono già aperti Brico Center Cifadda, TEDi, NKD e un punto Sisal. Il 17 dicembre arriva Tuttigiorni, insegna di supermercati del gruppo Crai legata alla famiglia Ibba, la stessa di Centro Cash. A gennaio aprirà Deichmann, la multinazionale tedesca delle calzature. Nella stessa zona ci sono già Lidl, Eurospin e McDonald's, e così alle porte di Cagliari prende forma un grande polo commerciale, con nuovi posti di lavoro.

«Siamo davvero contenti: dalle 9, all'apertura, la gente non ha mai smesso di arrivare», dicono Giorgio e Antonio Lecca, proprietari degli immobili. «JYSK è un marchio molto forte. Fattura circa 190 milioni di euro in Italia e il gruppo vale qualche miliardo. Questo dimostra che i grandi gruppi credono nel nostro territorio. Con i tre negozi che apriamo tra oggi e gennaio arriviamo a circa novanta posti di lavoro, ed è il risultato che ci rende più orgogliosi.»

Soddisfazione anche in Comune. «Il Parco Belvedere è un'opportunità concreta per Settimo San Pietro», commenta il sindaco Gigi Puddu. «Nuove attività vogliono dire nuova occupazione, soprattutto per i nostri giovani, e servizi più vicini ai cittadini. Ringraziamo gli imprenditori che hanno creduto in questo progetto e investito qui.»

Con Tuttigiorni a dicembre e Deichmann a inizio anno, il Parco Belvedere si prepara a diventare un punto di riferimento per lo shopping di Settimo San Pietro e di tutto l'hinterland cagliaritano.