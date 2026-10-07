Il Cannonau, il pane, l’olio extravergine di oliva e le altre produzioni dell’Ogliastra sono al centro dell’avviso per partecipare alla missione di internazionalizzazione e marketing territoriale in Nuova Zelanda, prevista tra la fine di novembre e i primi giorni di dicembre 2026. Il GAL Ogliastra invita le imprese interessate a presentare la propria candidatura entro il 10 ottobre alle ore 18.00.

Promossa dal GAL Sulcis in collaborazione con i GAL Sinis, Ogliastra e Barbagia, l’iniziativa mette in relazione la promozione dei territori rurali sardi con il lavoro delle aziende che vi operano. Il programma comprende presentazioni, degustazioni e incontri con importatori, distributori, buyer e operatori della ristorazione e dell’ospitalità, per favorire nuovi contatti commerciali nel mercato neozelandese.

Sono previste attività Food & Wine al Pātaka Art + Museum di Porirua il 28 novembre e il 1° dicembre, oltre a sessioni di incontri tra imprese il 27 e il 30 novembre. Il calendario definitivo e le modalità organizzative saranno comunicati ai soggetti selezionati.

La selezione è rivolta alle imprese agroalimentari e vitivinicole regolarmente iscritte al Registro delle Imprese, con almeno una sede operativa o unità produttiva nel territorio del GAL di riferimento. Possono partecipare anche consorzi di tutela, consorzi e altre forme associative del comparto vitivinicolo che rappresentino produzioni e aziende dei territori interessati.

Per l’Ogliastra potranno essere ammessi fino a due beneficiari. Ciascuno potrà ricevere un contributo a fondo perduto fino a 3.000 euro, riconosciuto sulle spese ammissibili effettivamente sostenute e documentate per la partecipazione di un proprio rappresentante.

«Entrare in un mercato lontano richiede preparazione, conoscenza delle regole e rapporti con chi può dare continuità alla presenza dei nostri prodotti – dichiara Vitale Pili, presidente del GAL Ogliastra –. Questa missione offre alle imprese l’occasione di confrontarsi direttamente con importatori e distributori, capire quali opportunità esistano e costruire relazioni da coltivare anche dopo il viaggio. Come GAL vogliamo accompagnare questo lavoro, mettendo in relazione le produzioni e le competenze dell’Ogliastra con nuovi interlocutori. Invitiamo le aziende in possesso dei requisiti a candidarsi: la qualità che esprimono ogni giorno merita di essere conosciuta e di trovare ulteriori sbocchi commerciali».

Per il comparto vitivinicolo, le referenze candidate devono essere già commercialmente presenti in Australia e/o Nuova Zelanda attraverso un importatore o distributore. La domanda deve indicare i contatti e gli elementi necessari a verificarne la disponibilità.

Per le produzioni agroalimentari occorre rispettare i requisiti di importazione previsti. L’effettivo impiego dei prodotti nelle attività promozionali è subordinato alle verifiche e alla disponibilità della documentazione richiesta.

Le aziende selezionate si impegnano a partecipare al programma, a mettere gratuitamente a disposizione i prodotti individuati per le degustazioni e a collaborare agli adempimenti organizzativi.

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