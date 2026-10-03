«Quanto pesa l’informazione nel modo in cui percepiamo la realtà? Quanto le notizie, vere o smentite, condizionano economia, società e opinione pubblica? E ancora: come cambiano sicurezza, energia, clima e disponibilità di risorse? Quale Sardegna stiamo costruendo tra demografia, sanità, lavoro, infrastrutture e nuove generazioni»?

Sono queste alcune delle domande attorno alle quali si svilupperà il 5° Forum dell’Agricoltura in Sardegna di Coldiretti Sardegna, in programma lunedì 5 ottobre a Villasimius, dalle ore 11 al Timi Ama, con il titolo “Il peso della realtà. Cibo, risorse, potere e nuove fragilità”.

Un appuntamento che negli anni si è consolidato nel panorama regionale come occasione di confronto aperto non soltanto sui grandi temi dell’agricoltura, ma sulle connessioni sempre più strette tra il settore primario e la società, l’economia, la politica, l’informazione e gli scenari internazionali. Il programma prevede quattro panel dedicati a informazione e costruzione della realtà, sicurezza e nuove strategie di difesa, cibo-energia-clima e, infine, alle prospettive della Sardegna.

«Una giornata - si legge in una nota della Coldiretti- nella quale il mondo agricolo si mette in ascolto e dialoga con mondi diversi, mettendo attorno allo stesso tavolo esponenti delle istituzioni, della politica, dell’economia, della società, della chiesa, del mondo militare, dell’università e dell’informazione».

Tra gli interventi previsti, quello della presidente della Regione Alessandra Todde, dell’assessore regionale dell’Agricoltura Francesco Agus, dei deputati Ugo Cappellacci e Silvio Lai, del sociologo e scrittore Nicolò Migheli, del sociologo Roberto Weber, dei docenti universitari, Franciscu Sedda e Mario Pireddu, del parroco di Villasimius, Don Gianni Soro, il vicepresidente del Consiglio di amministrazione di BPER Banca Antonello Cabras, il capitano di vascello Fabio Cima e di tanti altri protagonisti del confronto. Al centro, dunque, non soltanto ciò che accade oggi, ma ciò che sta cambiando e che può cambiare il futuro. Dalla velocità con cui un’informazione può diventare verità percepita, anche nell’epoca degli algoritmi e dell’intelligenza artificiale, alle nuove fragilità legate alla sicurezza e agli equilibri internazionali; dalla disponibilità di cibo ed energia agli effetti del cambiamento climatico; fino alle scelte che riguardano direttamente l’Isola, dalla demografia ai servizi, dai trasporti al lavoro, dall’acqua all’energia e alle aree interne. La giornata sarà guidata dal presidente di Coldiretti Sardegna Battista Cualbu e dal direttore regionale Luca Saba, coordinatori dei quattro panel. Accanto a loro ci sarà la struttura dell’organizzazione, con i rappresentanti delle federazioni territoriali, imprenditrici e imprenditori agricoli, dirigenti e una platea che vedrà la presenza di numerosi esponenti del mondo istituzionale, politico, economico e sociale. Un Forum, quindi, che parte dall’agricoltura ma guarda molto oltre i confini dell’agricoltura. Perché capire il peso della realtà significa oggi interrogarsi sulle forze che la costruiscono, sulle fragilità che la attraversano e sulle scelte che possono determinarne il futuro.

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