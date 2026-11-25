C’è un filo rosso che passa attraverso le nuove generazioni con l’obiettivo di sensibilizzare le persone sul tema della violenza sulle donne. Questa mattina si è conclusa con un grande successo di pubblico e di partecipazione la quinta edizione di “Voci contro la violenza”, l’iniziativa promossa dall’Istituto Superiore “Mario Paglietti” di Porto Torres, in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, quest’anno dedicata al tema “Vittime e carnefici”. Nell’Auditorium dei Licei di Porto Torres non si è parlato soltanto di violenza, ma soprattutto di coraggio, speranza e potenza femminile, ripercorrendo le storie e gli esempi luminosi di donne del passato e del presente che hanno saputo spezzare il silenzio e far sentire con forza la propria voce. A rendere l’atmosfera ancora più intensa e coinvolgente sono state la proiezione di video profondamente emozionanti, le letture letterarie interpretate da alcune studentesse, il dialogo con l’artista Marco Mura del movimento “Poesie per strada” e il suggestivo svelamento di un’installazione artistica realizzata dal biennio dei Licei insieme alle classi terze degli Istituti Comprensivi cittadini. All’appuntamento hanno preso parte e portato il loro contributo istituzionale la Fidapa BPW Italy – Sezione di Porto Torres, rappresentata dalla presidente Maria Lucia Fancellu, e l’Amministrazione Comunale, con la presenza dell’assessora all’Ambiente Gavina Muzzetto, confermando il valore di una sinergia autentica tra scuola, associazioni e istituzioni locali. Soddisfatto ed entusiasta il dirigente scolastico dell’Istituto Paglietti, Daniele Taras, che ha commentato così la riuscita della manifestazione: «Sono profondamente entusiasta per la straordinaria riuscita di questa iniziativa e desidero esprimere tutto il mio orgoglio per lo straordinario lavoro svolto dai nostri docenti del plesso dei Licei, che hanno saputo progettare e guidare un percorso educativo di altissimo valore umano e culturale. La scuola ha il dovere di essere il primo presidio contro ogni forma di prevaricazione e violenza, e vedere i nostri ragazzi confrontarsi ed emozionarsi su questi temi — riscoprendo la forza, il coraggio e la voce delle donne — insieme alle istituzioni e al territorio è per me motivo di grande soddisfazione». Presenti anche gli studenti degli Istituti Comprensivi di Porto Torres.