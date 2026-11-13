La scena locale di reggae, affini e derivati che torna dal vivo in riva al mare, con ospiti dentro e fuori l'Isola ad arricchire le serate: questo sabato al Corto Maltese del Poetto ripartono gli appuntamenti targati Isla Sound, nella nuova stagione di "Unity & Culture". Con il collettivo in consolle dalle 20 insieme ai membri di sempre Sista Namely e Screwface, è il cantante e produttore romano Virtus a essere protagonista di quest'occasione, prima di tante altre a cadenza mensile.

Le vibrazioni di stampo giamaicano vanno a colorare nuovamente le serate sul Lungomare del capoluogo, facendo largo alle sonorità bass, reggae, dub, raggamuffin, dancehall e drum'n'bass, con la speciale aggiunta di ospiti esterni alla crew di Isla Sound, spesso già in rapporti di amicizia e collaborazione con un collettivo dall'attività ormai ventennale.

A inaugurare una nuova annata di eventi è perciò Virtus, alias Federico Gidaro e classe 1986, che dopo una formazione musicale più accademica si approccia al movimento reggae della sua regione d'origine, la Calabria. Negli anni a seguire l'artista diventa una figura di rilievo nei versanti reggae e dancehall del Belpaese – oltre che alfiere dell'etichetta Redgoldgreen Label – grazie allo stile personale ed eclettico, tanto nella parte lirica quanto quella strumentale, capace di muoversi con disinvoltura tra le roots kingstoniane e il rub-a-dub, passando per raggamuffin, dub e dancehall, per arrivare fino alla drum'n'bass e alla raggajungle. Una prova dal vivo fatta di tecnica, freestyle e pura energia in levare, già testata in diversi tour internazionali, anche oltreoceano.