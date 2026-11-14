Assemini ha inaugurato il suo omaggio a Grazia Deledda nel centenario del Nobel, con un murale nel giardino interno della Biblioteca Comunale. L’opera ne occupa infatti i due muri perimetrali ed è inserita nel progetto TULIS (Tutela Lingue Sarde), finanziato dalla Regione Autonoma della Sardegna, ed è stata firmata dall’artista Alessandra Carloni. Il murale richiama con accenti onirici, simbolici e narrativi tutto il repertorio deleddiano, ma soprattutto “Canne al vento”, ed è completato da una frase tradotta in sardo dallo sportello linguistico cittadino con la supervisione di Duilio Caocci, docente dell’Università di Cagliari.

Sottolinea Carloni, muralista di caratura nazionale: «Ho interpretato il mondo di Grazia Deledda con il mio stile: accompagno chi guarda l’opera a scoprire il suo mondo, le sue parole, le storie, il respiro del vento, e il percorso di libertà che l’ha caratterizzata». Aggiunge Sergio Nuvoli, assessore alla cultura: «Tre mesi fa avevo detto che Assemini può essere una capitale dell’arte, in particolare della street art, oggi con Alessandra Carloni, lo confermo, e proprio nel terzo anniversario della scomparsa di Davide Pils, che ha indicato una strada e lasciato un’impronta. L’arte migliora il mondo; in posti belli si vive, si studia e si lavora meglio».

Afferma infine il sindaco Mario Puddu: «Questo potrà diventare uno spazio polifunzionale all’aperto, anche una sala di lettura che consentirà di intrattenersi circondati dalla bellezza dell’arte che richiama la nostra Grazia Deledda».

(Unioneonline)