Una mattinata per rileggere la storia della Sardegna, dagli anni della Rinascita alle carte della famiglia Zapata. Alla 12ª edizione dell’Expo del Turismo Culturale in Sardegna, due conferenze mostrano come l’archeologia e gli archivi aiutino a capire le trasformazioni dell’isola.

Dalle 9.30 alle 10.30, Maria Antonietta Mongiu cura l’incontro “Luci e ombre nella Archeologia negli anni della Rinascita”, dedicato al ruolo dell’archeologia in una stagione di trasformazioni per la Sardegna. A seguire, un intermezzo musicale del Conservatorio statale di musica “Giovanni Pierluigi da Palestrina” di Cagliari.

L’intervento tratta di un tema poco esplorato ovvero il ruolo dell’Archeologia nella stagione della Rinascita e di Giovanni Lilliu primo attore in tanto percorso. Il secondo dopoguerra vide Lui e Gennaro Pesce organizzare una mostra sui bronzetti nuragici. Era il tentativo di una narrazione della Sardegna che non fosse solo quella del sottosviluppo. La mostra voleva essere un racconto per l’Europa - fu allestita nelle grandi capitali europee – di una regione che era stata protagonista nell’età antica. È tutto da esplorare il rapporto tra Giovanni Lilliu e Luigi Crespellani, primo Presidente della Regione.

Due democristiani ma, soprattutto, cattolici, governati da un’etica del servizio pubblico che si rimpiange. Negli Cinquanta l’impostazione di Giovanni Lilliu era la necessità di esplorare più adeguatamente la storia della Sardegna antica. Furono messi in cantiere gli scavi di Barumini, Nora, Tharros. Nonostante la velocità oggi da aborrire, furono le basi dell’Archeologia contemporanea e di una lettura altra dalla Sardegna. Fu ben illustrata da persone straordinarie capitanate da Giovanni Lilliu nel numero monografico della Rivista il Ponte del 1951, dedicato alla Sardegna. A rileggerlo si rimane impressionato di come attualmente nella percezione dell’archeologia e della Sardegna e sulla loro reificazione abbiamo compiuto passi indietro. Nella storia della lunga durata capita più frequentemente di quanto s’immagini.

Dalle 11 alle 13, “L’Archivio Zapata di Las Plassas. Un progetto di valorizzazione e musealizzazione” racconta come si conservano le carte di famiglia e come renderle accessibili al pubblico. Dopo i saluti del sindaco Emanuele Lilliu e di Enrico Fenu della Soprintendenza Archivistica della Sardegna, introduce e coordina Caterina Lilliu del Polo Museale Casa Zapata. Il giornalista di RaiNews24 Lorenzo di Las Plassas interviene sulla tutela dell’archivio e sulla memoria della famiglia. Giovanni Serreli e Maria Grazia R. Mele del CNR-ISEM raccontano l’acquisto della Baronìa da parte di Açor Zapata e il rapporto tra autorità regia e poteri locali nel Cinquecento. Con Vittorio Romerio e Daniele Vacca si passa dalla laurea di Pietro Sanna Malondo al delitto Camarassa. Partecipa anche Sara Cadde, autrice delle schede sulle caratteristiche materiali delle pergamene.

Segui la diretta dalle 9.30. Alle 11.00 si aprono le carte dell’Archivio Zapata.