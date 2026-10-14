Si conclude con un grande risultato la 30ª edizione di Monumenti Aperti a Ozieri: circa 2.500 presenze nei siti aperti al pubblico, tra monumenti, chiese, musei e luoghi della memoria. L'evento si è svolto nelle giornate dell'11 e 12 ottobre con l'organizzazione che ha visto protagonista l'istituzione San Michele, l'amministrazione comunale e le scuole, con gli studenti che hanno fatto da ciceroni accompagnando i visitatori nei siti e monumenti aperti per l'occasione.

Tra i siti più visitati spicca Villa Tola, con quasi 600 presenze, seguita dal Museo Archeologico “Alle Clarisse” e dalla Fontana Grixoni.

Grande interesse anche per la Chiesa di Santo Stefano, Sant’Antioco di Bisarcio, la Grotta di San Michele e Grotta Mara e tanti altri luoghi che raccontano la storia e l’identità del nostro territorio.

Le visite sono state accompagnate da un ricco programma di iniziative dedicate alle tradizioni, alla fotografia, alla lingua sarda, alla letteratura, al teatro e ai laboratori, trasformando il weekend in una vera festa della cultura.

L’amministrazione ha ringraziato gli studenti, i volontari, gli insegnanti e le associazioni che, con entusiasmo e impegno, hanno reso possibile questa edizione.

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