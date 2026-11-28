Dalla fattoria dei Cavezza visitata forse dagli extraterrestri alla donna che creò Mary Poppins sino ad arrivare al fumetto indipendente negli anni '90. Giornata densa quella di chiusura del festival "Di:segni" domenica ad Alghero. Al Teatro Civico di Alghero (ore 18) lo sceneggiatore sassarese Bruno Enna presenterà "500 piedi" (Panini Comics), in dialogo con Daniele Mocci. La saga, realizzata insieme a Davide Cesarello e vincitrice del Premio Micheluzzi 2025 come miglior serie a fumetti italiana, racconta le vicende che ruotano attorno alla fattoria dei Cavezza, tra cerchi nel grano, indagini su presunti fenomeni extraterrestri, intrighi e azione.

Alle 18.45 sarà Licia Cascione a incontrare il pubblico, in dialogo con David Padovani, per presentare "Sono sempre stata qui - P. L. Travers, la donna che creò Mary Poppins" (Tunué). Il graphic novel immagina un incontro tra la scrittrice britannica e il suo personaggio più celebre, Mary Poppins, in un viaggio psicologico e magico che riporta Pamela Lyndon Travers a ripercorrere le tappe della propria vita a partire dalla sua infanzia in Australia.

A chiudere la serata, alle 19.30, sarà l’appuntamento "I nostri Novanta - Quando il fumetto indipendente cambiò le regole", un incontro a cura dell'Accademia Multimediale Kérberos con Andrea Plazzi, Paolo Di Orazio, Giovanni Bufalini e Mauro Muroni. Il dialogo a più voci ricostruirà il vivace panorama creativo degli anni Novanta, quando il fumetto usciva dalle sue pagine e le sue scuole contribuivano alla crescita di nuovi autori. Un percorso che, negli anni successivi, avrebbe proiettato diversi di questi nuovi autori nel panorama mainstream.

Il festival "Di:segni" è organizzato con la direzione artistica di Maria Luisa Perazzona, Emiliano Longobardi ed Elia Cossu, dall’Associazione Alghero Fumetto e con la segreteria organizzativa affidata all'Associazione Itinerandia.