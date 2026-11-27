Raccontano cose diverse, la storia del Pci in Sardegna e nell’Oristanese da una parte, i movimenti del 1968 dall’altra, ma i due appuntamenti di sabato a Oristano hanno lo stesso punto di partenza: la storia orale come strumento per indagare il secondo Novecento. A tenerli insieme è anche l’ospite, Francesca Socrate, già professoressa di Storia Contemporanea alla Sapienza. Il suo nome ricorre spesso nelle attività dell’Associazione italiana di storia orale (Aiso), insieme a quello di Alessandro Portelli e a quello di Giovanni Contini, scomparso poche settimane fa.

Si comincia domani, sabato 28 novembre, alle 10 nella vecchia sede della federazione del Pci, in via Canepa, con una conversazione pubblica sulla teoria e sul metodo della storia orale. Non è un incontro astratto: proprio lì alcune decine di ex militanti stanno avviando un progetto di raccolta di testimonianze e memorie, dal dopoguerra allo scioglimento del 1989. A rendere necessario questo lavoro è un vuoto. A poco più di cinquant’anni dalla nascita della Provincia di Oristano, la storia del Pci, come quella della Dc, nei libri non c’è, benché il partito fosse radicatissimo, soprattutto nel sud del territorio, da Mogoro a Terralba, Marrubiu e Uras. Tra il 1975 e gli anni Ottanta conquistò decine di amministrazioni comunali e nei Settanta, con i socialisti o talvolta da solo, governò gran parte dei comuni della provincia, formando una classe dirigente diffusa. Ma quel radicamento veniva da lontano. C’erano prima i minatori del Guspinese e dell’Iglesiente, poi i braccianti e i contadini senza terra, spesso gli stessi uomini, protagonisti delle lotte contro il feudo di Sa Zeppara, della baronessa Rossi, e contro gli altri possedimenti attorno a Oristano. E se la liberazione del feudo degli stagni, a Terralba e poi a Cabras, fu in buona parte opera del Pci e della sinistra, il passato non è nemmeno così remoto: restano testimoni che allora erano ragazzi, come i pescatori intervistati di recente da Paesaggio Gramsci e raccontati nel documentario di Franco Taviani “Sale nel sangue”. È su queste voci, finché ci sono, che si fonda l’idea di un lavoro di interviste e raccolta di materiali. E sarà Socrate, che non viene dal Pci ma dai movimenti alla sua sinistra, a portare l’esperienza di una ricercatrice che in carriera ha fatto più volte ricorso al metodo orale.