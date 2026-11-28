C'è voluto qualche anno ma alla fine Stefania Masala è "rientrata" a Sassari con il suo spettacolo "Viaggio In Sardegna, che aveva debuttato con grande successo a Londra e ha ricevuto anche il Premio Remigio Paone di Formia. L'appuntamento è per domenica 29 novembre al teatro Civico con inizio alle 20.30, grazie all'organizzazione dell'ente culturale-musicale Antonio Vivaldi e al suo direttore artistico Daniele Manca.

Stefania Masala, partner in scena negli ultimi 16 anni di vita di Giorgio Albertazzi, ha scritto e interpreta un monologo in sette parti, in forma teatrale, che mette insieme narrazione, musica e riflessioni personali, mescolando gli scritti di alcuni autori che hanno visitato la Sardegna, come Vittorini, Valery, D'Annunzio, Lawrence e Levi, episodi storici e le esperienze di vita di una ragazza che lascia a 19 anni un'isola che le va stretta.

Lo spettacolo ha come regista Patrick Rossi Gastaldi (coach nella trasmissione televisiva “Amici”), l'autore delle musiche è il chitarrista nuorese Cristiano Porqueddu, mentre sul palco ci sarà il chitarrista Marco Carta.