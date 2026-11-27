Oltre sessant'anni di ricerca sul tema della casa, dell'abitare e degli spazi vitali, opera di un'eclettica eccellenza tricolore: e si apre così al Man di Nuoro la mostra "Domus, Domo" interamente dedicata all'arte del docente, architetto, teorico e creativo Ugo La Pietra. Curata da Gabi Scardi e visitabile fino al 7 marzo 2027, eccetto lunedì e festivi dalle 10 alle 19, il percorso si snoda tra circa ottanta lavori realizzati dal 1960 a oggi, ad affollare i corridoi del museo di via Satta 27.

In una poliedrica produzione che conta installazioni, acrilici, ceramiche, disegni, arredi, fotomontaggi e film d'artista, le opere vengono distribuite in sei sezioni che accompagnano i visitatori dall'interno delle abitazioni alle strade di quartiere, passando per balconi, terrazze e giardini: "Casa e città", "Fuori casa", "Dentro e fuori casa", "Fare casa", "Casa e natura" e "Casa e giardino". Originario della pescarese Bussi sul Tirino, La Pietra si è laureato in Architettura al Politecnico di Milano nel 1964 – città dove risiede pure nei successivi decenni, e ancora tutt'oggi – ma la sua ricerca artistica parte già alcuni anni prima, definendosi sin dagli albori un "ricercatore nel sistema della comunicazione e delle arti visive" e attraversando così pittura segnica, lavori concettuali, cinema d'artista e Narrative Art, per arrivare a formulare la teoria del "Sistema disequilibrante", espressione autonoma ispirata al movimento del Radical Design. Proprio in quest'ultima dimensione intensifica la sua indagine sugli spazi abitativi, in un'accresciuta impronta sociologica.

In particolare, l'occhio curioso e visionario di La Pietra si è soffermato spesso sui luoghi di confine – o, con un termine di recentissima fortuna, liminali – quali cortili, marciapiedi, panchine, porte e finestre: e questi ultimi vengono letti, nel parte del catalogo e con progetto grafico di , come elementi di , che mira invece a esaltare la spontaneità, l'inventiva e la vivibilità concreta dell'abitare, e non solo tra le mura domestiche. Non si poteva certo tralasciare anche , trovando spazio anche per progetti come quello del , tanto iconici quanto invasivi e proprio per questo intriganti per l'artista, autore di un lavoro fotografico e catalogativo incentrato sull'architettura spontanea. O ancora, il per la e la , promosso dall' .