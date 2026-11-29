A un anno dal primo volume, Giovanni Seu torna su Luigi Lombardini con “Il giudice sceriffo e la malagiustizia” (edizioni Edes, 153 pagine, 15 euro), seconda edizione che nei fatti è in gran parte un libro nuovo. Dopo le quaranta presentazioni tenute in dieci mesi e il ritrovamento di altro materiale, l’autore ripercorre il sequestro di Silvia Melis e il suicidio del magistrato, avvenuto l’11 agosto 1998 nel Palazzo di giustizia di Cagliari, affidandosi a testimoni che per la prima volta accettano di parlare. Un lavoro che riapre una delle pagine più controverse della storia giudiziaria sarda, restituendo il clima politico, sociale e culturale degli anni dell’Anonima sequestri.

La Rete

Il cuore del libro è l’intervista ad Antonio Ingroia, allora sostituto procuratore a Palermo nel pool di Giancarlo Caselli. Dopo sei mesi di indagini, l’interrogatorio del magistrato fu organizzato in contemporanea con quelli di Tito Melis e dell’avvocato Garau. Lombardini gli apparve «chiuso in sé stesso, di poche parole, contrariato». E aggiunge: «Con il senno di poi ho maturato la convinzione che stava meditando il suicidio». Ingroia riferisce le ultime parole del giudice, davanti al suo ufficio da perquisire: «Siamo arrivati». Esclude che si volesse arrestarlo, ma ammette che si sarebbe chiesto il rinvio a giudizio. Il “metodo Lombardini” era per lui parte di un sistema «del tutto illegale» e nella cosiddetta Rete intravedeva i caratteri di una borghesia protomafiosa, un’ipotesi che non aveva trovato adeguati riscontri probatori. Eppure riconosce che il magistrato «non intascava soldi per sé» ed era in buona fede: l’errore fu scendere a patti. Un caso, secondo Ingroia, lontano da quello di Bruno Contrada, più vicino a quello del generale Mario Mori. L’ex pm considera ancora oggi un errore aver abbandonato l’inchiesta sulla Rete.

Altrettanto vivido il racconto dell’avvocato Angelo Merlini, che incrociò Lombardini nel 1974, giovanissimo difensore, per il caso di una ragazza trattenuta per giorni in un convento in qualità di testimone. Ne nacque uno scontro che lo portò a gettare la toga in Corte d’assise e a sentirsi dire di avere un «nemico implacabile». Il ritratto è quello di un uomo «astuto e intelligente», dotato di una grande tecnica investigativa, ma capace, secondo il legale, di agire «nell’illegalità più assoluta»: arrestava i familiari dei latitanti come «merce di scambio» e si comportava «come se avesse ricevuto mandato da Dio». Merlini gli nega il merito di aver chiuso la stagione dei sequestri e giudica la superprocura antisequestri un’ottima idea, ma costruita intorno alla sua persona.

Le costellazioni

Di tutt’altro tenore i ricordi di Katia Deon, figlia adottiva del magistrato, che racconta cinque anni trascorsi nella sua casa, le conversazioni sulle costellazioni e sul Vangelo, la dimensione privata di un uomo che quasi tutti avevano conosciuto attraverso la cronaca giudiziaria. L’ex magistrato Ettore Angioni lo ricorda invece come un uomo diffidente, onesto, idealista e ricco di intuizioni investigative. A raccontare il mondo delle trattative con i banditi è Salvatore Murgia, emissario nel sequestro di Daphne Schild.

Nelle prefazioni aggiornate, il giornalista Romano Cannas e l’avvocato Mauro Trogu affrontano il rapporto tra l’efficacia delle indagini e il rispetto delle regole. Il primo ripercorre anche i rapporti del giudice con Cossiga, i servizi segreti e il mondo dell’informazione. Il secondo mette in discussione l’idea stessa del magistrato chiamato a sconfiggere un fenomeno criminale, anziché ad accertare singoli reati e le responsabilità. Una distinzione che aiuta a comprendere anche il consenso popolare di cui Lombardini godette per molti anni. La postfazione di Patrizio Rovelli allarga lo sguardo agli errori giudiziari, da via D’Amelio a Enzo Tortora, fino ai casi sardi: Manuella, Scardella, Zuncheddu. Per l’avvocato, in quegli anni l’articolo 27 della Costituzione finì per essere interpretato secondo una sorta di presunzione di colpevolezza, mentre il principio secondo cui il fine giustifica i mezzi entrava in conflitto con quello di legalità. Rovelli contesta anche il progetto di un giudice unico antisequestri, ritenendolo incompatibile con il principio del giudice naturale sancito dall’articolo 25 della Costituzione.

Il pregio del libro di Seu, scritto con il passo del cronista e il rigore della ricerca documentale, sta soprattutto nel far convivere testimonianze spesso inconciliabili. La riproposizione del verbale dell’ultimo interrogatorio consente al lettore di confrontare le carte dell’inchiesta con i ricordi e le interpretazioni maturati a distanza di quasi trent’anni. Il volume non assolve né condanna Lombardini, non indulge nella celebrazione dell’uomo che per anni incarnò la risposta dello Stato alla paura dei sequestri, ma neppure ne cancella le capacità investigative. Rimangono le zone d’ombra, gli interrogativi sulla Rete, sui finanziamenti e sulle protezioni di cui il magistrato avrebbe goduto. E soprattutto una domanda che attraversa tutte le 153 pagine: fino a che punto può spingersi un uomo di legge, anche quando è convinto di agire per il bene della collettività?