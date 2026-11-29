Le neuroscienze, cioè quelle discipline che studiano i diversi aspetti del sistema nervoso per comprendere le basi biologiche del comportamento e delle emozioni (parliamo di neurofisiologia, biologia, neuroradiologia ecc.) stanno aprendo negli ultimi anni frontiere impensabili nella conoscenza del cervello umano. Forse non siamo pienamente consapevoli delle conseguenze, ma già oggi è possibile, per esempio, rilevare con un tracciato quello che accade al nostro cervello quando si trova di fronte a uno stimolo, a un’emozione. I moderni sistemi di risonanza elettromagnetica permettono, infatti, di visualizzare la nostra attività cerebrale. Le recenti scoperte in questa complessa disciplina hanno messo in dubbio un cardine della riflessione filosofica e scientifica: esiste una distinzione fra mente e cervello? Non è certo una discussione nuova, ma ultimamente questa separazione appare più fragile; attività mentali e cerebrali sono dovute entrambe alla capacità dei neuroni di comunicare fra loro e con il resto dell’organismo, e dunque entrambe semplice espressione delle attività degli elementi neuronali che costituiscono l’organo cervello. Secondo questa concezione, le attività mentali sarebbero da considerare come frutto di una somma tremendamente complessa di attività neuronali più semplici, insomma di un salto quantitativo, anche se per il momento ancora indecifrabile. In altre parole, le reazioni, i nostri comportamenti, il carattere e il temperamento che ognuno di noi mostra sarebbero collegati prima di tutto ad attività neuronali, a fenomeni di tipo di biologico che gli scienziati si sforzano di indagare aprendo panorami allo stesso tempo eccitanti e inquietanti.

La copertina del libro

Ma bastano le neuroscienze a spiegare quell’incredibile e complessa macchina che è la nostra mente? Bastano a spiegare il caso di una ragazza convinta di essere diventata cieca dopo un bacio? Oppure quello di una donna perseguitata, mese dopo mese, dagli stessi quattro accordi di un’unica canzone? Sono alcune delle storie raccontate dalla neurologa Pria Anand nel volume I prodigi della mente elettrica (Sonda, 2026, pp. 372, anche e-book, traduzione di Elisabetta Craveri), terzo titolo di Talee, collana di memoir per leggere il mondo con occhi diversi.

Sono proprio le storie, stravaganti e affascinanti, il punto di partenza per raccontare che cosa accade quando il cervello si trova davanti a qualcosa che non riesce a comprendere e cosa la mente costruisce per dare un senso all’inspiegabile. Intrecciando il proprio percorso personale e professionale con le vicende dei suoi pazienti, l’autrice ci porta dall’ospedale di Boston in cui lavora all’India della sua infanzia, fino all’isola di Providencia, nei Caraibi, e alla Repubblica di Guinea, nell’Africa occidentale. Storia dopo storia, mostra come anche i sintomi più insoliti possano rivelare qualcosa di universale sulla natura umana, sulla memoria e sull’identità, ma anche sul modo in cui la mente costruisce il nostro mondo e la nostra realtà che percepiamo. Come scrive Anand: “La nostra mente è una straordinaria narratrice di favole, tesse disperatamente storie per poter sopravvivere, storie di mani aliene e volti sorridenti, di malattie e divinità”. Le anomalie neurologiche diventano quindi espressione di una domanda molto più ampia, che riguarda tutti noi: quanto di ciò che chiamiamo realtà è, in realtà, una narrazione costruita dalla nostra mente?

Una possibile risposta a questa domanda viene da un libro, I prodigi della mente elettrica appunto, che si pone sulle tracce di Oliver Sacks e della migliore letteratura medica, attraversa neuroscienze, medicina, letteratura e mito, e usa i casi più insoliti per indagare il funzionamento della mente e il nostro bisogno di trasformare ciò che ci accade in una storia coerente.