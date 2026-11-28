Una rassegna teatrale che ha portato in scena il nutrimento, esplorato come corpo, desiderio, relazione e immaginazione. E che ora giunge al finale questa domenica alla Fondazione Siotto di Cagliari, in via dei Genovesi 114, con le tre repliche della performance partecipativa "Una cosa", scritta e interpretata da Leonardo Tomasi. In scena alle 19, alle 19:45 e alle 20:40 per un massimo di quindici spettatori alla volta, lo spettacolo conclude la prima edizione di "NutriMenti – A bocca aperta", partita lo scorso 27 settembre nel capoluogo.

Intorno a un tavolo colmo di plastilina colorata pronta all'uso, gli spettatori non restano a guardare, venendo invece sottoposti ad alcune domande semplici e spiazzanti per poi plasmare con le mani e dare forma agli interrogativi posti, affidando infine le loro creazioni alla scena. Un lavoro di teatro di figura che trae ispirazione dal mito del Golem, l'imponente essere fatto d'argilla che assume vita grazie a un magico comando, e che mira a rappresentare come l'umanità tenti invano di interpretare tutto ciò che della vita resta inspiegabile, dalle emozioni ai fenomeni più misteriosi.

La rassegna, promossa dalla compagnia Scena Otto sotto la direzione artistica delle attrici Agnese Fois e Laura Fortuna, ha messo in dialogo il teatro con la tavola e i luoghi della convivialità – come in "Di Vino", degustazione artistica avvenuta lo scorso 12 novembre – con il sostegno della Fondazione di Sardegna e la collaborazione di Fondazione Siotto, Casa Emmaus e Su Tzirculu.