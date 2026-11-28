Città spazzate via dalla furia cieca di chi aveva promesso di proteggerle, le vite di migliaia di persone cancellate con uno sguardo, la paura che per la Terra così come la conosciamo non ci sia futuro e la speranza di un miracolo: l'arrivo di qualcuno che possa cambiare le sorti del mondo.

Cosa succederebbe se l'eroe o l'eroina che aveva giurato fedeltà e promesso protezione al pianeta si svegliasse un giorno e decidesse di distruggere ogni cosa? È l'interrogativo che si sono posti il disegnatore cagliaritano Gaetano Corallo, lo scrittore premio Scerbanenco, Romano De Marco e lo scrittore Emanuele Bissattini con “Il crepuscolo degli eroi - La fine”, il graphic novel appena pubblicato da Camena Edizioni che sarà presentato domenica 29 novembre alle 18 all'Accademia d'Arte di Cagliari.

Il volume, il primo di un dittico, fornisce una nuova lettura dei supereroi in calzamaglia così come li conosciamo. Al centro dell'intreccio narrativo creato da De Marco e Bissattini c'è una supereroina dagli enormi poteri che, senza un'apparente ragione, decide di tradire la promessa di proteggere la Terra e scatena la propria forza contro la razza umana. Metropoli dopo metropoli, nazione dopo nazione vengono spazzate via con lo schioccare delle dita. Gli eserciti del mondo non possono nulla contro la sua furia folle. Solo l'intervento di due uomini dall’intelligenza fuori dal comune, due ex nemici, potrebbe fermare la minaccia, ma la loro idea rischia di rivelarsi un boomerang e aprire la strada verso la fine del genere umano.

Un graphic novel avvincente e carico di colpi di scena, un racconto che inchioda il lettore e lo spinge ad andare avanti pagina dopo pagina. Le tavole realizzate da Gaetano Corallo sono spettacolari e cariche di dinamismo: sarà facile scoprire i tanti particolari che il disegnatore, formato all'Accademia d'Arte di Cagliari, ha nascosto nel fumetto, dove la realtà dei nostri giorni sembra essere stata catturata e “ingabbiata” nelle vignette, dove i protagonisti del nostro tempo diventano i bersagli di quelli che dovevano essere i difensori del pianeta. «Nel 1986, Alan Moore e Frank Miller hanno mostrato al mondo un modo diverso di intendere i super eroi, con opere straordinarie come Watchmen e Dark Knight Returns – spiegano da Camena Edizioni - Quarant’anni dopo, i loro incubi tornano a minacciare l’umanità». Domenica all'Accademia d'Arte di Cagliari gli autori racconteranno la genesi del racconto e firmeranno le copie del graphic novel.