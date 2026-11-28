Sovrapposte ad un quartiere abitativo più antico risalente al I secolo d.C, le terme Maetzke, portate alla luce negli anni Sessanta nell’area archeologica della città romana di Turris Libisonis dall’archeologo Guglielmo Maetzke, da cui presero il nome, riapriranno in via straordinaria dopo tanti anni di chiusura al pubblico. Un doppio appuntamento a Porto Torres, domenica 6 e domenica 13 dicembre, per riscoprire l’impianto termale che si estende al limite orientale in prossimità di via Petronia, il luogo d’ingresso alle visite, adiacente al faro. L’antica struttura di epoca romana, in parte distrutta dai lavori per la costruzione delle linea ferroviaria, è databile come le terme centrali e quelle Pallottino intorno al 300 d.C., un’area costituita attualmente da tre ambienti quadrangolari, tra cui quello absidato identificato come caldarium. L’impianto ha cancellato un luogo abitato più antico, come testimoniano alcune parti individuate di cardo e delle strade perpendicolari tra loro, come pure la scoperta di alcune abitazioni, ma anche di domus riccamente decorate di mosaici e rivestimenti di marmo. Domenica 6 dicembre, dalle 10.30 alle 12.30, sarà Alessandro Teatini, docente di Archeologia e Storia dell’Arte Romana, di Arte e Archeologia delle Province Romane all’Università di Sassari, ad illustrare il sito, mentre domenica 13 dicembre dalle 10.30 alle 12.30 l’area verrà raccontata dal direttore dell’Antiquarium Turritano, Stefano Giuliani. Una iniziativa della Direzione nazionale Muse Sardegna, che vede la collaborazione del personale del museo, protagonista delle visite guidate nell’area delle terme Maetzke.