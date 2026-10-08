Da oggi su Prime Video è disponibile “Lontano dal Centro – Cantico errante di un DJ senza tempo”, il documentario diretto da Roberto Pili, con il contributo di Francesco Pili, dedicato alla storia e alla cultura dell’hip hop in Sardegna.

Un lavoro indipendente, nato e realizzato in Sardegna, che dopo il percorso nei festival approda su una delle principali piattaforme internazionali di streaming.

Il documentario racconta la vicenda umana e artistica di Richard Di Via, in arte DJ Sputo, figura storica dell’hip hop underground sardo, intrecciando la sua storia con quella di una scena musicale cresciuta lontano dai grandi centri.

“Lontano dal Centro” ha già ricevuto diversi riconoscimenti, tra cui il Premio del Pubblico all’Hip Hop CineFest di Roma, la Menzione Speciale Tziulai all’Orgosolo Film Festival e due premi al Moon Arts Film Festival, per la Miglior Regia Maschile – Documentario e il Miglior Sound Design. Il film è stato inoltre selezionato all’Hip Hop Film Festival di New York.

L’arrivo su Prime Video rappresenta un traguardo significativo soprattutto per il territorio: è la prima volta che un lavoro cinematografico dedicato alla cultura e all’hip hop sardo approda su una piattaforma internazionale come Prime Video, portando una storia nata in Sardegna davanti a un pubblico potenzialmente globale.

(Unioneonline)

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