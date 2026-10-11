Un docufilm per raccontare la storia recente della Gallura, e gli albori della Costa Smeralda. È “La Rotta del Principe”, di Fausto Farinelli, che ripercorre quegli anni avventurosi e pionieristici, attraverso il mare, i luoghi e soprattutto la testimonianza diretta di Pietro Moro. Il documentario racconta infatti una delle prime navigazioni lungo quella costa che, negli anni successivi, sarebbe diventata la Costa Smeralda.

È stato presentato venerdì scorso 9 ottobre, alla Tenuta Pilastru ad Arzachena, con un parterre di primo piano: l’architetto Giancarlo Busiri Vici, una delle figure direttamente legate alla stagione originaria della Costa Smeralda; Pietro Moro, che con la sua testimonianza diretta ha ripercorso una delle prime navigazioni lungo quella Costa.

Il docufilm entra nella dimensione più umana di quegli anni pionieristici, restituendo il fascino di una Gallura ancora incontaminata, gli incontri, le intuizioni e le emozioni di una stagione destinata a cambiare profondamente il territorio. Una serata intensa, partecipata e carica di memoria, tra gli interventi significativi quello dell’architetto Enzo Satta e dell’ingegner Silvio Pippobello, che con i loro racconti hanno ricostruito il clima di un’epoca fatta di intuizioni, progetti e grandi trasformazioni.

Tra i momenti più toccanti la testimonianza personale del Conte Luigi Donà delle Rose, che ha condiviso alcuni ricordi legati ai propri trascorsi giovanili con il Principe Karim Aga Khan. Un racconto privato che ha restituito al pubblico un’immagine profondamente umana del Principe: quella di un giovane capace di creare relazioni, amicizie e legami destinati a lasciare un segno nel tempo.

“La Rotta del Principe” nasce per raccogliere e conservare racconti che rischierebbero l’oblio, quindi per trasformarli in un patrimonio accessibile anche alle nuove generazioni. Dopo la prima assoluta di Arzachena, il documentario sarà proiettato in giro per la Sardegna, per far conoscere e diffondere una storia mirabile di un territorio, di uomini e di imprese. Il docufilm prodotto da Media Web Channel con ANCE Sardegna sponsor principale sarà disponibile sul sito ufficiale: www.larottadelprincipe.com

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