Il coro “Voci in musica” di Serri al festival di CracoviaUn'importante manifestazione che ha riunito gruppi provenienti da diverse parti d'Europa
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È volato in Polonia il Coro Polifonico di Serri "Voci in Musica". La corale parteciperà al 17° Festival Internazionale di Cracovia, un'importante manifestazione che ha riunito cori provenienti da diverse parti d'Europa.
Un grazie speciale è arrivato al gruppo dal sindaco di Serri Samuele Gaviano riconoscendo la passione e l'impegno mostrato dai numerosi coristi in tutti questi anni di attività.
«Con il loro lavoro» ha detto il primo cittadino «stanno contribuendo a far conoscere le tradizioni, la cultura e l'identità della Sardegna anche oltre i confini della nostra isola».
Non è la prima volta che "Voci in Musica" lascia la Sardegna per portare il proprio canto in eventi nazionali e internazionali.