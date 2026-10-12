La basilica del Sacro Cuore ospita il 14 ottobre alle 20 il nuovo appuntamento della rassegna “I mercoledì del Conservatorio”, in collaborazione con l’Associazione Arte in Musica. Protagonista del concerto a ingresso gratuito è Fabio Frigato, organista della cattedrale di Oristano.

Il programma disegna un percorso nella grande tradizione organistica europea tra Cinquecento e Settecento, mettendo in relazione scuole, linguaggi e forme differenti. Si parte dall’Inghilterra di William Byrd, con Qui passe: for my Ladye Nevell, per proseguire con il repertorio dell’area tedesca e nordeuropea attraverso il Magnificat quarti toni di Jacob Praetorius, il Psalm 24 di Anthoni Van Noordt, Komm heiliger Geist, Herre Gott di Franz Tunder e il Magnificat primi toni BuxWV 203 di Dietrich Buxtehude.

Il percorso approda infine a Johann Sebastian Bach, punto culminante della tradizione barocca, con due pagine trascritte dallo stesso Fabio Frigato: l’aria Gott hat alles wohlgemacht dalla cantata Geist und Seele wird verwirret BWV 35 e l’Andante dalla Sonata in si minore BWV 1030.

© Riproduzione riservata