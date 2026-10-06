A Quartu il festival TuttestorieUn programma dedicato alla promozione della lettura
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Arriva nelle scuole di Quartu il festival Tuttestorie con un programma dedicato alla promozione della lettura, articolato tra la Biblioteca Ragazzi in via Dante, le scuole e la Biblioteca di Flumini. Il via domani con appuntamenti fino a venerdì. Sono 7 gli incontri con autrici, autori e illustratori, distribuiti nelle tre giornate, con 8 ospiti: Nicoletta Verna, Mariachiara Di Giorgio, Sergio Ruzzier, Silvia Vecchini e Sualzo, Anna Benotto, Cristina Marconi e Francesco Ramilli.
Gli incontri coinvolgono un pubblico molto ampio, dalla scuola dell’infanzia alla scuola secondaria di primo grado, con due turni giornalieri alle 9.30 e alle 11.30. Domani ci comincia alla Biblioteca Ragazzi con Nicoletta Verna e L’inverno delle stelle, rivolto alle classi II e III della scuola secondaria di primo grado. Giovedì sono in programma sono in programma tre appuntamenti: Mariachiara Di Giorgio con Un cane anch’io, per l’infanzia e le classi prime della primaria, Sergio Ruzzier con La maestra è scomparsa, per le classi I e II della primaria,Silvia Vecchini e Sualzo con Del buio non ho paura, per le classi II e III della secondaria di primo grado. Venerdì si concentra il maggior numero di appuntamenti, con quattro incontri: Anna Benotto presenta Karl e le forme della natura alle classi II e III della primaria,Cristina Marconi propone Aurelia, principessa controvoglia alle classi III e IV della primaria, Francesco Ramilli incontra le classi V della primaria e I della secondaria di primo grado con Gregor l’apprendista.
La tappa di Quartu coinvolge 7 gruppi scolastici, numerose fasce d’età e un programma che attraversa narrativa, illustrazione, natura, avventura e crescita, nel segno dell’incontro diretto tra giovani lettori e protagonisti della letteratura per ragazze e ragazzi.