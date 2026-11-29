Atletica sarda e italiana in lutto per la morte di un giovane atleta sardo. Sono tantissimi i messaggi di cordoglio in queste ore per l’improvvisa scomparsa di Pietro Ceccatelli, velocista sardo, venuto a mancare a soli 21 anni.

Il giovane sprinter, cagliaritano di Capoterra, aveva iniziato con l’attività agonistica nella società locale prima di passare all’Amsicora con cui ha gareggiato per cinque stagioni.

«Era anche riuscito a raggiungere la finale tricolore da allievo – si legge in una nota della Fidal la federazione italiana di atletica leggera -, nel 2022 alla rassegna under 18 indoor di Ancona, dove si era piazzato al sesto posto sui 60 metri. Alla sua famiglia vanno le condoglianze del presidente Fidal Stefano Mei, del Consiglio federale e di tutta l’atletica».

Da quest’anno indossava la maglia della Tespiense Quartu e si era migliorato realizzando il personale di 6.89 nello scorso febbraio.

«Il 28 febbraio del 2022 condividevamo un post su di te,orgogliosi di averti avuto con noi nei tuoi primi passi con l'atletica», scrive su Facebook la società di Capoterra.

«Ciao Pietro, con immenso dolore ti salutiamo. Il tuo ricordo resterà vivo nei nostri cuori. Gli amici, la squadra, i tuoi compagni di allenamento e tutta la famiglia della SG Amsicora si stringono in un grande abbraccio a Eva, Oscar, Antonella, Mariano e a tutti i tuoi cari, con tutto l'affetto e la vicinanza possibile in questo momento così doloroso. Ti vogliamo bene», aggiunge l'Amsicora.

«Ciao Pie. Resterai sempre con noi», aggiunge l'Atletica Tespiense Quartu.