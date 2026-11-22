Oltre 120 giovani tennisti, giunti da tutte le parti dell'isola, sono stati protagonisti di ben dodici giorni di gare, chiudendo così, con un bilancio decisamente positivo, la quattordicesima tappa del Circuito challenge, ospitata dal Circolo Tennis Macomer dal 9 al 20 novembre. Una manifestazione di grande rilievo, che ha visto alternarsi, nei campi di Scalarba, nel calendario regionale, ragazzi per le categorie Under 8, 10, 12, 14 e 16 maschili e femminili, che ha trasformato la cittadina in un punto d'incontro per atleti, tecnici, famiglie e appassionati provenienti da ogni parte dell'isola, tra cui Arzachena, Sassari, Alghero, Tortolì, Girasole, Oristano e Cagliari. Una manifestazione che mette ancora una volta in risalto la centralità geografica di Macomer, posizione baricentrica che riguarda tutte le manifestazioni sportive e anche altro, nonostante l'attuale impianto sportivo per il tennis, presenta ancora diverse criticità strutturali.

Tanti gli incontri, con risultati che appagano gli organizzatori e anche le singole squadre. Nel singolare femminile si sono imposte Eleonora Pisano (TC Ittiri) nell'Under 10, Noemi Mulas (Sardinia Tennis) nell'Under 12, Elisa Moro (GL Tennis Team) nell'Under 14 e Bianca Elettra Sergiusti (TC 70 Oristano) nell'Under 16. Nel tabellone maschile, invece, i titoli sono andati a Gianmarco Pazzola (TC 70 Oristano) nell'Under 10, Riccardo Satta (TC Porto Torres) nell'Under 12, Francesco Carboni (TC 70 Oristano) nell'Under 14 e Mattia Cabeccia (Torres Tennis) nell'Under 16.

Grande soddisfazione in casa Macomer anche per l'impegno e lo spirito sportivo dimostrati dai propri tesserati, scesi in campo per confrontarsi con i pari età dell'isola. Oggi il Circolo Tennis ha ospitato anche una tappa del FITP Junior Program, confermando la fiducia della Federazione verso la società e il ruolo centrale di Macomer per lo sviluppo del movimento tennistico nella provincia di Nuoro e nell'intero centro Sardegna. Alessandro Scintu, presidente del Circolo, assieme alla dirigenza, ha ringraziato tutte le società partecipanti, le famiglie e gli sponsor locali che hanno sostenuto concretamente l'iniziativa.