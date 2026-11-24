Jannik Sinner è stato sottoposto con successo a un intervento chirurgico al ginocchio destro in Finlandia, questa mattina. L'operazione effettuata dal professore Lasse Lempainen ha riguardato l'allungamento della banda iliotibiale. Si prevede che il recupero richieda circa 3 mesi, si apprende da fonti mediche.

Ieri, Sinner si era recato con un volo privato da Bolzano a Turku, in Finlandia, città del luminare che ha effettuato l'intervento. Lo specialista ha allungato la cosiddetta bandelletta ileotibiale. Secondo quanto dichiarato anche dal medico altoatesino Herbert Schönhuber a Rai Südtirol, questo metodo rappresentava la soluzione meno invasiva e meno stressante per risolvere in modo definitivo i persistenti disturbi del tennista.

L’altoatesino, fermo dalla finale di Wimbledon vinta contro Zverev il 12 luglio, salterà dunque anche gli Australian Open. Dopo mesi di terapia conservativa (la più indicata per risolvere questo tipo di problemi) che non hanno dato risultati, Jannik ha deciso di operarsi.

Due le ipotesi sul ritorno in campo: potrebbe rientrare già a marzo e disputare i tornei del “Sunshine Double” americano, i due Master 1000 di Indian Wells e Miami. Oppure, ipotesi più realistica, attendere un altro mese e rientrare a Montecarlo, su una superficie come la terra battuta che mette meno a dura prova muscoli, tendini e articolazioni. Per iniziare l’inseguimento e l’unico “big title” che gli manca tra Master 1000, Slam, Finals e Davis: quel Roland Garros che gli è sfuggito per un punto contro Alcaraz nel 2025 e per un crollo fisico contro Cerundolo nel 2026.