Jannik Sinner alla fine ha deciso di operarsi al ginocchio destro.

Lo scrive Sky sul suo sito: il campione altoatesino è partito da Bolzano con un volo privato per Turku, Finlandia, città del professor Lasse Lempainien.

Il chirurgo finlandese aveva visitato il tennista azzurro nel fine settimana a Milano e lo avrebbe spinto ad intraprendere la via dell’operazione per risolvere i problemi alla bandelletta ileotibiale che, nonostante le terapie conservative di questi mesi, non sono stati risolti.

Con l’intervento chirurgico, dunque, si allontana il rientro di Jannik, assente sui campi dalla finale di Wimbledon vinta in quattro set contro Alexander Zverev lo scorso 12 luglio.

I tempi di recupero dopo l’intervento, che potrebbe essere effettuato già domani, sono di tre-quattro mesi. L’azzurro salterà anche gli Australian Open di gennaio, molto probabilmente anche Indian Wells e Miami, e potrebbe tornare in campo in primavera, con l’inizio della stagione sulla terra battuta.

(Unioneonline)