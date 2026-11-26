Sessant'anni esatti dopo la storica debacle del calcio ai Mondiali del 1966, quando dopo la disfatta degli azzurri il termine "Corea" divenne sinonimo di sconfitta clamorosa e inaspettata, lo spettro di una nuova "Corea" ha aleggiato sul tennis alla BolognaFiere Arena.

Ma l'Italia del tennis, pur soffrendo e lottando, ha saputo superare l'ostacolo coreano, conquistando il pass per le semifinali di Coppa Davis, dove venerdì 27 novembre affronterà la Repubblica Ceca.

C'è stato bisogno del doppio e di cinque tie break per battere una squadra sulla carta nettamente inferiore. Alla fine gli azzurri hanno battuto 2-1 gli uomini del capitano Jong-Sam Chung, alla prima apparizione ai quarti, tenendo alto il morale per l'obiettivo prefissato: la conquista del quarto successo consecutivo, il secondo in casa, anche senza la propria stella Jannik Sinner.

Ma la squadra di Filippo Volandri ha dovuto sudare più del previsto per piegare la resistenza coreana. La sfida, infatti, è stata lunga (iniziata alle 16 e finita oltre le 23) e combattuta. Si è aperta nel segno azzurro, con il successo nel primo singolare di Lorenzo Musetti, che si è imposto in due set su Seongchan Hong (6-0, 7-6).

La partita però si è incrinata con la performance di Flavio Cobolli, uscito sconfitto dal match contro Soonwoo Kwon, 139 del ranking: «Abbiamo lottato, ho lottato fino alla fine con il massimo delle mie forze" e "ho disputato una delle partite migliori dell'ultimo periodo contro un giocatore che non vale sicuramente la sua classifica attuale: mi ha molto sorpreso, dopo aver perso il primo set, questa sua reazione», ha confessato, parlando dell’avversario, che si è imposto per 3-6, 7-6, 7-6.

Poi ci ha pensato il doppio formato da Matteo Berrettini e Andrea Vavassori, che si è imposto in due set tiratissimi sui coreani Chung e Kwon: 7-6, 7-6 il punteggio, con un secondo tiebreak infinito conclusosi con il punteggio di 13-11.

Venerdì, contro la temibile Repubblica Ceca, ci sarà da alzare l’asticella per ottenere la quarta finale consecutiva, dove l’avversario più probabile sarebbe la Spagna di Carlos Alcaraz o, in alternativa, la Germania di Alexander Zverev, impegnate oggi nei quarti di finale rispettivamente contro Austria e Gran Bretagna.