«Ciao a tutti, dopo questi due giorni sulla neve mi sono resa conto che la mia gamba non sta ancora bene e soprattutto mi fa troppo male. Per cui ho deciso di finire la mia carriera da atleta e di non fare più gare, anche se una decisione molto difficile». Con queste le parole, affidate a un video sui social, Federica Brignone ha comunicato l’intenzione di lasciare le competizioni.

«Mi piacerebbe davvero riaprire una volta ancora il cancelletto di gara per salutare questo mondo che amo che adoro e per salutare tutti. Vi farò sapere dove e quando, a presto», ha aggiunto la campionessa azzurra di sci.

Brignone è la sciatrice italiana più vincente di sempre in Coppa del Mondo. Agli ultimi Giochi di Milano-Cortina 2026 ha vinto due ori, nonostante il gravissimo infortunio della stagione precedente.

(Unioneonline)