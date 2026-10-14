Puntuale e atteso è arrivato il divieto di vendita di biglietti ai residenti a Sassari e provincia per la gara di sabato (20.30) sul campo della Reggiana. Sarà possibile acquistare i biglietti solo dai tifosi della Torres che riesdono in altre province dell'isola o della penisola.

Verrà quindi a mancare il caloroso e numeroso sostegno dei tifosi alla squadra sassarese in una gara contro una delle pretendenti alla promozione ins erie B. Un provvedimento inevitabile dopo le intemperanze e i danneggiamenti ai servizi sanitari dello stadio di Campobasso ad opera degli ultras rossoblù nella trasferta in Molise.

Probabile che il divieto non si limiti soltanto alla trasferta di sabato ma venga disposto dalle autorità compotenti anche per altre partite esterne.

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