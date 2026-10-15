Tegola per l’Inter: Lautaro Martinez out per almeno 7 partiteInfortunio per il capitano nerazzurro, che salterà 5 sfide di campionato e due di coppa, restando fuori fino alla prossima sosta
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Il capitano dell'Inter Lautaro Martinez salterà tutte le prossime partite fino alla sosta del campionato di novembre. Sette gare tra Champions e Serie A, con Bologna, Shaktar, Fiorentina, Venezia, derby, Feyenoord e Como. Due sfide europee e match delicatissimi di serie A.
Il problema fisico dell'argentino è quindi più complesso di quello che poteva sembrare inizialmente per un risentimento all'adduttore, come scritto nella nota del club.
«Testa bassa e lavorare solo cosi si può migliorare», aveva scritto Lautaro ieri sera sui social a reazione anche del ko contro il Bruges. (Unioneonline)