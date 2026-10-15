Il capitano dell'Inter Lautaro Martinez salterà tutte le prossime partite fino alla sosta del campionato di novembre. Sette gare tra Champions e Serie A, con Bologna, Shaktar, Fiorentina, Venezia, derby, Feyenoord e Como. Due sfide europee e match delicatissimi di serie A.

Il problema fisico dell'argentino è quindi più complesso di quello che poteva sembrare inizialmente per un risentimento all'adduttore, come scritto nella nota del club.

«Testa bassa e lavorare solo cosi si può migliorare», aveva scritto Lautaro ieri sera sui social a reazione anche del ko contro il Bruges. (Unioneonline)

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